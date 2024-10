Enfin ! Notre-Dame de Paris a définitivement retrouvé les huit cloches de son beffroi nord ce vendredi 4 octobre. Gabriel, Étienne, Jean-Marie, Marcel, Anne-Geneviève, Denis, Maurice, et Benoît-Joseph avaient été bénites par Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur de la cathédrale, au début du mois de septembre, après une phase de restauration et de nettoyage consécutive à l'incendie de 2019. Toutes ont été remontées à leur place. Hissées depuis le sol, elles ont regagné la chambre des cloches de la tour nord, une opération délicate puisqu'elles pèsent entre 800 kilos et quatre tonnes ! Le défi : faire passer chacune par des trappes, nécessitant un parfaitement alignement lors du hissage.