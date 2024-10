La synodalité, c’est d’abord une conversion personnelle

Pour éviter ces écueils, la réflexion en cours ne peut que s’enraciner dans les sacrements de l’initiation chrétienne — puisqu’il s’agit pour chacun de se convertir — et dans le sacrement de l’ordre — puisque la communion ecclésiale est structurée aussi par le discernement propre des pasteurs, discernement nécessaire mais, chacun l’aura compris, non exclusif. Si le pontife romain est infaillible, c’est parce que l’Église est infaillible, non l’inverse. En ce sens, la synodalité n’est pas d’abord une manière sociale de se comporter ou de vivre mais bien une réponse à la constitution sacramentelle de l’Église : parce que nous sommes tous disciples-missionnaires, nous sommes tous prophètes et nous pouvons participer à l’annonce de l’Évangile, que cette annonce se vivent au sein de la communauté comme en dehors d’elle ; parce que certains ont reçu la charge de pasteurs, ils sont appelés à sentir la bonne odeur des brebis mais non pas à vivre au-dessus d’elles mais à marcher avec… C’est la raison pour laquelle le pape François a pu résumer la colonne vertébrale de cette mission commune — l’Annonce de l’Evangile — ainsi : notre vie synodale fait se rencontrer le Un – l’évêque de Rome – le Quelques-uns – les pasteurs – et le Tous – l’ensemble des baptisés. Que chacun écoute Dieu et ses frères, quelle que soit la vocation qui lui est propre ; que tous ensemble nous écoutions Dieu et nos frères… car "l’Esprit parle aux Églises", et comment seuls pourrions-nous prétendre détenir la vérité ? Il nous faut marcher ensemble.