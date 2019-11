Quand la mission devient un temps de conversion personnelle

Audrey Potin avait tout pour croire en Dieu : famille et amis catholiques pratiquants, scoutisme, engagements chrétiens… Pourtant c’est en vivant dans un pays lointain, au Népal, qu’elle a rencontré le Christ. Si personne ne revient indifférent de six mois à l’étranger, d’autant plus dans une culture si différente, la vie d’Audrey est habitée d’un feu nouveau depuis son retour du Népal. Lors de son volontariat avec les MEP, la jeune étudiante en orthophonie a été complètement retournée par « l’amour très fort de Dieu pour moi » nous raconte-t-elle. Une expérience forte spirituellement qui passe aussi par le service des plus petits.

Lire aussi : Will Conquer, un missionnaire des temps modernes

Assoiffée d’aventure mais ayant aussi un grand désir de se donner, le grand départ était un saut dans l’inconnu pour l’étudiante. Envoyée dans le sud du Népal, Audrey s’occupe d’enfants atteints d’un handicap mental. Marquée par le rejet qu’ils subissent de la part de la société mais aussi de leur propre famille, la jeune femme se dit frappée par la lourdeur de leur handicap. Très vite, elle comprend que, faute de parler leur langue et de pouvoir changer les choses, sa véritable mission est de transmettre cet amour dont ils ont tant manqué.

Un amour venu d’ailleurs

Cet amour qui embrase son cœur « venait d’ailleurs » témoigne t-elle. À l’exemple des religieuses qui l’accueillent, Audrey prend quotidiennement des temps de prière. Tout au long des ces mois, elle se sent souvent seule mais la Parole de Dieu l’accompagne au quotidien, grâce à sœur Jaya, la responsable de sa mission qui prend du temps pour étudier avec elle la Bible. Une figure qui a inspiré Audrey : « pour moi c’était un témoin du Christ vivant en nos vies. Elle était resplendissante. »

Missions Étrangères de Paris Audrey lors de son année de volontariat au Népal

La Parole de Dieu devient la compagne de la jeune volontaire, à tout moment. « Pour la première fois, j’ai eu la Parole vivante qui était dans ma journée. Quand j’étais fatiguée, je me répétais certaines paroles de la Bible. » Souriante, elle nous raconte une anecdote : alors qu’elle est en Inde dans un train couchette bondé, sans aucune place pour qu’elle dorme, elle tombe sur l’Évangile du jour qu’elle cite de mémoire : « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? » (Jn 14,2).

Lire aussi : À l’école de la mission au cœur de la Ville éternelle

La jeune chrétienne en est désormais certaine : abandon et fidélité dans la vie de prière sont les clés de la vie spirituelle. De retour en France, Audrey assure assister à la messe quotidienne et est désormais engagée au sein de la communauté de l’Emmanuel. Autre fruit du Népal, le lancement avec quelques uns de ses amis d’un Nouvel An solidaire à Lille rassemblant une cinquantaine de jeunes pour chanter dans la rue et égayer la soirée des sans-abris.

Prenez part à la mission d’évangélisation avec les OPM



En images : Mère Teresa, une vie au service des autres