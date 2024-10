Pourquoi à votre avis certains aspects de la vie monastique ne sont pas ou peu abordés ?

Le film est divisé en trois chapitres : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14, 6). Ce n’est pas une présentation de la vie monastique ! Le Chemin c’est le Christ, la Vérité c’est la rencontre de Dieu qui est Dieu, et la Vie, c’est la vie actuelle mais aussi la vie éternelle ! On est donc dans une tout autre perspective. Lors de la présentation du film à Rome, le réalisateur a expliqué qu’en découvrant la vie monastique, il avait voulu faire quelque chose pour essayer de toucher le cœur de ses amis éloignés du christianisme. Ce n’est pas un film de propagande pour faire rentrer dans un monastère, mais pour toucher le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Le premier titre du film qui avait été choisi était "Duc in altum", "Conduis-les vers les profondeurs" : c’était l’idée du chemin. Et puis le titre a changé parce qu’ils ont réalisé que le terme le plus présent dans le film était celui de liberté. C’est donc un chemin, qui conduit vers une véritable liberté. Celle de disposer de toute chose pour pouvoir chercher Dieu. C’est un renoncement qui permet une rencontre.