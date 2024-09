Qu’est-ce que le bonheur ? Et la liberté ? Peut-on accéder à l’un sans garantir l’autre ? Ces questions n’ont cessé d’interpeller les hommes au fil des siècles. Aujourd’hui encore, elles demeurent au cœur des préoccupations. Et si la réponse était à chercher du côté des religieux ? Dans le film Libres, en salles le 2 octobre, le réalisateur Santos Blanco est allé à la rencontre de religieux qui ont librement choisi de renoncer à une vie extérieure pour se consacrer à leur quête intérieure. "On se débarrasse de la peur, c’est un moment de liberté", confie ainsi un religieux dans cet extrait qu’Aleteia vous propose de découvrir en exclusivité. "On n’est plus écrasé par la responsabilité. C’est un moment de liberté totale."