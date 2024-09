La chapelle Sainte-Thérèse à Paris, l’histoire d’une reconnaissance éternelle

Le jour même de son arrivée, le 21 novembre 1923, il écrit à la mère prieure du carmel de Lisieux pour lui exposer son idée et demander un signe de la Providence. "La chapelle que nous avons est insuffisante, laide, (…). Je voudrais en construire une donnant sur la rue, spacieuse, belle, servant aux Orphelins et aussi à notre quartier et la dédier à la bienheureuse. Ce serait son premier sanctuaire dans Paris même… et je suis persuadé que la bienheureuse aimera protéger mes chers enfants, et recevoir chez eux l’hommage des Parisiens qui ne manqueront pas de venir en foule à ce sanctuaire." Daniel Brottier propose à la prieure de considérer comme un assentiment de la Providence l’obtention des deux autorisations nécessaires au projet (celle de l’évêque de Paris et celle de son supérieur Mgr Le Roy). L'aspect matériel ne semble pas le troubler : il se montre totalement confiant dans le fait que "la chère petite bienheureuse se chargera de [leur] envoyer les quelques centaines de mille francs nécessaires pour la réalisation". Et il invite enfin le carmel à s’unir à la neuvaine récitée aussitôt pour ce projet.