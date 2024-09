Peut-on demander à Dieu de gagner plus d’argent ?

Dans son épître, souvent peu connue, Jacques exhorte la communauté hiérosolymitaine à avoir une foi agissante, tournée vers les pauvres. Et fait ce constat, à propos de la prière des fidèles : "Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs." (Jc 4, 3). Jésus n’a-t-il pourtant pas promis : "Demandez, on vous donnera" (Mt 7, 7), prenant même l’exemple d’une veuve importune et insistante (cf. Lc 18, 1-18) ?