Au début de ses souvenirs d’enfance, Thérèse affirme avec force : « Le propre de l'amour [est] de s'abaisser » (Manuscrit - Ms A, 2). Plus tard dans le Manuscrit C, elle écrit en lettres de feu : « Oui, pour que l’Amour soit pleinement satisfait, il faut qu’il s’abaisse, qu’il s’abaisse jusqu’au néant et qu’il transforme en feu ce néant » (Ms C, 3v). Cet abaissement, Thérèse le contemple dans trois grands mystères : l’Incarnation, la Passion et l’Eucharistie. Cela apparaît clairement dans la Prière pour demander l’humilité, où elle pose son regard sur « Jésus doux et humble de cœur » et le contemple dans son triple abaissement :