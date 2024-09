Brigitte Bardot : “Je porte la foi en moi et j’en suis fière” 

Quelle est votre vision de la religion catholique ?

Je trouve que la messe a perdu de son mystère, une certaine chaleur d’âme. Quand j’étais enfant, j’allais à l’église avec mes parents tous les dimanches. J’ai le souvenir d’un mystère qui sortait de cet endroit magnifique. Le prêtre célébrait dos à nous, en latin. La célébration face aux fidèles me donne l’impression d’une représentation théâtrale. Je me définirais comme traditionnaliste. J’aimerais voir une reprise de la religion catholique avec plus de respect et d’importance. Il y a tellement de gens de bonne volonté et profondément croyants qui ne sont plus pratiquants. Tant d’églises sont fermées… On ne peut même plus rentrer faire une prière. C’est dramatique.