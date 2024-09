A quoi pourrait ressembler le vote des catholiques américains le 5 novembre prochain ?

La variable catholique peut créer des surprises. Nous avons constaté à plusieurs reprises un écart entre les projections des sondages et ce qui est finalement sorti des urnes. D’après le dernier sondage du Pew Reaserch Center, les intentions de vote des électeurs catholiques iraient à 52% pour Donald Trump et à 47% en faveur de Kamala Harris. On observe une droitisation (NDLR : une tendance qui suit l’évolution globale de la politique américaine) de l’électorat catholique plus manifeste que lors des élections de 2020 et 2016. Le vote des catholiques n’est plus, comme jusque dans les années 1960-1970, majoritairement démocrate. Ce glissement vers la droite de l’échiquier politique se confirme bien qu’il reste loin d’être aussi marqué que dans l’électorat évangélique.