11,7 millions d’euros collectés en un an pour les églises

Parmi les 11,7 millions d’euros, 2,8 millions proviennent d’une collecte nationale non affectée à un projet spécifique. Le reste résulte de plus de 1.100 collectes mises en place par la Fondation du patrimoine pour sauver un édifice précis. Pour bénéficier de la souscription, les projets sélectionnés par la Fondation du patrimoine devaient présenter "un intérêt patrimonial et culturel", concerner un "bâti religieux de tous cultes" protégé ou non au titre des monuments historiques et appartenant à une personne publique dans une commune de moins de 10.000 habitants (20.000 pour l’outre-mer).