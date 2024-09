Pompiers et artisans remerciés pour le sauvetage de Notre-Dame de Paris

La place Saint-Sulpice est ensoleillée et sur ses pavés se côtoient deux mondes : autour de sa grande fontaine vide, les touristes et amateurs de vide-grenier venus chiner et faire des affaires; au pied de son imposante église, un curieux attroupement autour de statues, constitué de pèlerins, d'artisans et de pompiers. Ce dimanche 15 septembre se concluait le pèlerinage des 7 routes de Notre-Dame : débuté le 28 juillet, il a rassemblé quelque 2.000 catholiques sur sept routes de France avant de s'achever devant l'église de Saint-Sulpice. Devant les marches de l'édifice trônent sept statues : saint Michel, sainte Anne, saint Roch, sainte Barbe, saint Martin, sainte Jeanne d'Arc et sainte Geneviève. Toutes ont fait la route jusqu'à Paris et trois d'entre elles ont été choisies pour être offertes à ceux qui ont contribué au sauvetage et au relèvement de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Car c'est bien elle, Notre-Dame, la raison d'être de ce pèlerinage inédit. "Célébrer, remercier, et prier : célébrer la restauration de Notre-Dame, remercier tous ceux qui ont participé à son relèvement, et prier pour la France", expliquait ainsi à Aleteia Ghislaine Douillet, organisatrice et responsable de la route au départ de Notre-Dame de Fourvière, lors du lancement du pèlerinage.