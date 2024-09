Saint-Colomban, cet ambitieux projet d’Église qui sort de terre à Val d’Europe

Serris, jeune commune de Seine-et-Marne située au cœur du Val d’Europe, pourrait bien devenir dans les prochaines années un modèle pour l’Église de demain. Située à deux pas de Marne la Vallée et du parc Disneyland, elle a été choisie par le diocèse de Meaux pour accueillir le projet Saint-Colomban. Lancé en 2007, il prévoit la création d’un complexe composé d’une église capable d’accueillir jusqu’à 900 fidèles, d’un établissement scolaire privé sous contrat qui accueillera à terme plus de 1.500 élèves de la maternelle à la terminale, ainsi que d’un centre culturel. Et les premiers fruits sont d’ores et déjà visibles ! Pour la rentrée scolaire 2024, l’institution Saint-Colomban accueille désormais 240 élèves : deux classes de 6e, deux classes de 5e, une de seconde et une première.