En apprenant ce diagnostic, la mère a invoqué l’intercession du père Moisés Lira Serafín pour la guérison de son bébé. Quelques jours plus tard, à la 26e semaine de grosse, elle est retournée faire des tests médicaux. Les médecins ont alors découvert que le bébé était en parfait santé et qu’il ne courrait aucun risque de mort ! Aujourd’hui, Lissette Sarahi est toujours en parfaite santé. Elle a 19 ans et étudie le design numérique.