Ces évêques titulaires… d’un diocèse disparu

Depuis le concile de Nicée, en effet, les évêques sont liés à un territoire et à un peuple, une portion de l’Église. Leur ministère pastoral n’a de sens que s’il est tourné vers les fidèles. Cependant, mais la chose a fait et fait débat, certaines fonctions non pastorales sont exercées par des prélats élevés à l’épiscopat. Symboliquement, on leur attribue alors un diocèse qui n’est plus un siège titulaire mais qui leur permet de porter le titre d’évêque titulaire depuis 1882. Avant cela, on les disait évêques in partibus infidelium ("en pays des infidèles"), les diocèses choisis étant pour la plupart d’anciens territoires chrétiens envahis par les musulmans, au Proche-Orient et en Afrique du nord autour des VIIe et VIIIe siècles.