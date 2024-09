Vous avez dit “christianophobie” ?

Enfin, il ne faut pas oublier que l’antichristianisme est nourri par les chrétiens eux-mêmes. Il arrive qu’eux aussi s’accrochent à des approches et pratiques réductrices de leur foi et y trouvent un certain confort, en refoulant (parfois consciemment dans le cas d’abus) les symétriques et en donnant alors une image incomplète, faussée, incohérente et critiquable de ce qu’ils voudraient partager. Il ne s’agit pas de trouver un équilibre entre la croyance et les œuvres, la force et la pauvreté, l’espérance et la lucidité, etc., mais de ne pas les séparer. C’est bien sûr impossible sans l’aide de la grâce, et le meilleur moyen de l’accueillir est de commencer par la quémander.