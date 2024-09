D’après la Secrétairie d’État, un télégramme était parti, mais l’ambassade de Chine en Italie ne l’avait pas reçu, et il fallu le renvoyer pour ne pas froisser les autorités chinoises : "En entrant dans l’espace aérien chinois, j’adresse mes meilleurs vœux à votre excellence et à vos concitoyens, et j’invoque les bénédictions divines de paix et de bien-être sur la nation." Ces messages, très courts, permettent au pape d’assurer les pays traversés de sa prière et de les bénir d’en-haut. Du ciel, François prie ainsi pour "que le Tout-Puissant accorde à [l’Inde] les bénédictions abondantes de paix et de bien-être", pour que le Monténégro "bénéficie d’une harmonie fraternelle et de la paix" ou encore souhaite "sagesse et unité" à la Croatie.