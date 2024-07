Verra-t-on moins le pape François en juillet ?

Le pape François lève le pied ! Comme chaque année, les audiences générales que François préside le mercredi sont interrompues pendant le mois de juillet. Mais le Pape n’en est pas pour autant en vacances, comme en témoignent ses autres nombreux engagements.

Les premiers jours de juillet marquent traditionnellement le début des grandes vacances. Et le pape François ne déroge pas à la règle : les audiences générales du mercredi sont suspendues tout le mois de juillet et reprendront à partir du 7 août. En pratique, durant ses étés, François reste au Vatican, reçoit encore des invités et poursuit son travail du quotidien. Il continue aussi à présider les angélus du dimanche. Après sa visite à Venise en avril et Vérone en mai, le pape François effectuera par ailleurs son troisième déplacement de l’année en Italie à Trieste ce dimanche 7 juillet.

Dans la douzième année de son pontificat, le pape argentin n’a clairement pas baissé le rythme, et ce alors même que ces derniers mois sa santé a soulevé des questions. Atteint de diverses affections respiratoires fin 2023, il a dû annuler en dernière minute son voyage prévu à Dubaï pour la COP 28 sur le climat. Encore dernièrement, fin mars, affaibli par un mois de bronchite, le Pape a renoncé à participer au Chemin de croix du Vendredi saint, laissant sa chaise vide au Colisée.

Long voyage en Asie en septembre

Et si le rythme ralentit un peu au mois de juillet pour le Pape, il promet de redémarrer sur les chapeaux de roue début septembre avec la tenue d’un voyage qui pourrait être le plus long de son pontificat qui le mènera en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour, du 2 au 13 septembre.