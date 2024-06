Législatives : ce qu’un évêque français recommande aux fidèles de son diocèse

Pris au dépourvu par l’annonce des prochaines élections législatives, les Français commencent à se plonger dans les programmes des candidats de leur circonscription. Mais comment choisir ? Voici ce que recommande Mgr Bruno Valentin, évêque dans l’Aude.

“Dans un paysage politique qui implose, se décompose et se recompose, que devons-nous faire ?” Cette question, de nombreux Français se la posent certainement depuis la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue des élections législatives les 30 juin et 7 juillet. Une interrogation partagée aussi par de nombreux catholiques. C’est à eux que Mgr Bruno Valentin, évêques de Carcassonne et de Narbonne (Aude), a décidé de s’adresser en proposant quelques pistes de réflexion “pour voter sans peur”. “Si notre foi ne nous dicte pas pour qui voter, elle a forcément quelque chose à voir avec la manière dont nous votons”, assure-t-il.

Le premier critère ? Refuser la peur. “La peur est toujours un piège tendu à notre intelligence et à notre liberté”, explique Mgr Valentin. “Un piège où nous nous enfermons nous-même lorsque nous nous laissons guider par nos peurs personnelles ou collectives ; un piège que d’autres nous tendent en utilisant la peur comme principal argument électoral en leur faveur, ou pour disqualifier l’adversaire.” “N’ayez pas peur”, c’est aussi le précieux conseil qui est répété 365 fois dans la Bible ! “Aujourd’hui, décidons-nous au courage pour ne pas en rester à la peur et pour tenir sereinement dans l’espace public notre place de disciple de Jésus Christ.”

Dans un paysage politique qui implose, se décompose et se recompose, que devons-nous faire ?

Quelques repères pour voter sans peur: pic.twitter.com/Isxuo9IDbo — Bruno VALENTIN (@MgrValentin11) June 17, 2024

Ce temps de campagne est aussi une occasion pour chacun de se rappeler les attentes légitimes que l’on peut avoir d’un candidat… et celles qui sont hors de propos. “Dieu seul nous sauve”, note ainsi l’évêque de Carcassonne. “Renonçons donc à toute attente “messianiques” vis à vis de nos élus : lorsque nous votons, nous ne cherchons pas à désigner un sauveur mais un serviteur.” Les candidats aux législatives tout comme n’importe quelle femme ou quel homme politique “ne méritent ni l’excès de nos attentes initiales, ni celui symétrique du rejet et du mépris dont nous les accablons en retour”. Ce qu’ils méritent ? “Une estime exigeante et respectueuse”.

Les débats et prises de parole de chacun des candidats s’écoutent, se confrontent et nourrissent une nécessaire réflexion. Mais attention, ces discours ne sont pas pour autant “parole d’Évangile”. Seul l’Évangile l’est. “Il n’est réductible à aucun programme en particulier, et une légitime diversité existe dans la manière de se situer sur l’échiquier politique”, indique encore l’évêque. Mais il trace quelques lignes directrices claires que sont la dignité irréductible de toute personne humaine, la recherche du bien commun, l’option préférentielle pour les pauvres. Le vote catholique n’existe pas au sens où aucune “consigne de vote” n’est donnée aux catholiques, mais il existe des critères de discernement qui peuvent les aider à apprécier les circonstances dans lesquelles leur choix va s’exercer et discerner ce qui leur paraît prioritaire… ou dangereux.

Le rôle essentiel de la prière

“Nos choix politiques sont de tout temps un mélange de rationalité et d’affectivité”, reconnaît-il volontiers. Oui, chacun vote autant “avec ses tripes” qu’avec sa tête. Mais “il est essentiel aujourd’hui de maîtriser nos passions, de nourrir notre réflexion et de mettre du cœur dans la raison”. Et quoi de mieux que la prière pour y arriver ! C’est bien vers Dieu que l’évêque invite chacun à se tourner pour qu’Il éclaire “les choix que nous avons à faire, et le travail de celles et ceux qui seront désignés par le vote”.