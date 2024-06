Semer l’Évangile sans se décourager

Le pape François a proposé une courte catéchèse sur « l’attente confiante » du « Royaume de Dieu », à l’occasion de la prière de l’Angélus, le 16 juin 2024. Depuis la fenêtre du Palais apostolique, il a demandé aux fidèles de faire de leur « mieux pour annoncer l’Évangile » sans se lasser s’ils ne voient pas de résultats.

« Est-ce que je sème avec confiance la Parole de Dieu dans les milieux où je vis ? », s’est interrogé le pape François devant plusieurs milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre à l’occasion de la traditionnelle prière mariale de l’Angélus. Dans son enseignement sur l’Évangile du dimanche, le pape a demandé aux catholiques d’évangéliser et de savoir « attendre ensuite que la graine semée croisse et porte du fruit ».

Il a assuré que, si parfois il n’y a pas de « résultats immédiats » à l’annonce, « le miracle est déjà en marche et, le moment venu, il portera des fruits en abondance ». Comparant ce processus de maturation à « l’agriculteur [qui] répand la semence » dans ses champs, il a fait remarquer que ce dernier peut « attendre avec confiance » car il sait que, « sous la terre, le miracle se produit déjà ». C’est donc avec raison que l’agriculteur continue « à soigner les mottes » et à « les arroser ».

« Il en va de même pour le Royaume de Dieu », a enchaîné le pape. « Le Seigneur met en nous les semences de sa parole et de sa grâce, des semences bonnes et abondantes, et ensuite, sans jamais cesser de nous accompagner, il attend patiemment ».