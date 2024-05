Une boîte de fer scellée à été découverte dans la pierre de fondation de l’église du Teil (Ardèche), actuellement en cours de déconstruction. Ouverte ce mardi 20 mai, elle contient un trésor bien précieux.

Au Teil, en Ardèche, c’est une page qui se tourne. Mais c’est aussi une nouvelle qui s’écrit. Fragilisée par le séisme de 2019, l’église de la commune du Teil est en cours de démolition. Une nouvelle église doit être reconstruite à quelques mètres. Lors de la déconstruction, une boîte en fer a été retrouvée dans la pierre de fondation d’un pilier au nord-est de l’édifice. Ouverte ce mardi 20 mai en présence du maire, du vicaire général du diocèse de Viviers et du curé, elle contient quelques pièces de monnaie ainsi qu’une lettre. Datant de 1896, il s’agit de la bénédiction de la première pierre de la nouvelle église du Teil. “L’an de Notre Seigneur 1896, le 10 du mois d’octobre avant midi, à la gloire du Dieu tout puissant et en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, moi, Émile Pranec, curé de la paroisse du Teil ai béni la première pierre de cette église”, peut-on ainsi lire.

La boîte en fer contenait la lettre de bénédiction et quelques pièces. Père Bernard Jobert

“C’est une tradition assez courante et nous savions que nous allions en trouver une”, confie volontiers à Aleteia le père Fabien Plantier, vicaire général du diocèse. “Mais c’est toujours émouvant de savoir que l’on s’inscrit dans une histoire, dans une continuité.” “On sent qu’on fait partie d’une Histoire, il y avait des gens avant nous et il y en aura après nous !”.

Le document original va être remis aux Archives départementales de l’Ardèche. Une photocopie sera faite et sera à son tour intégrée dans l’une des pierres de fondation de la nouvelle église du Teil dont les travaux vont débuter en septembre 2024. Au texte retrouvé dans l’ancienne église sera joint un nouveau texte expliquant le contexte de la déconstruction et de la reconstruction d’une nouvelle église. Cette démarche qu’il qualifie volontiers de “témoignage de foi” est une belle manière selon lui “de tout mettre sous le regard du Christ”. Le nouvel édifice devrait accueillir sa première messe à Noël 2025. Un vrai symbole d’espérance pour une commune très attachée à son patrimoine religieux.