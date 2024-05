Diane, influenceuse catho : “J’ai envie de partager des choses qui font grandir”

Instagram, vie de couple, vie de foi… Diane_cbt nous en dit un peu plus sur ce qui l’habite et comment elle jongle entre vie privée et exposition assumée sur les réseaux.

Diane, 28 ans, mariée et mère de deux enfants, est connue sous le pseudo diane_cbt sur Instagram. Influenceuse catho dynamique, elle partage, sur un ton le plus souvent humoristique, ses réflexions sur son quotidien de jeune femme auprès d’une communauté de plus de 20.000 abonnés. Aleteia l’avait déjà rencontrée en 2022, quand Diane avait posté sur les réseaux une photo d’elle et son mari, le jour de leur mariage, en pleine adoration eucharistique. Deux ans plus tard, elle est toujours animée de ce désir de partager “des choses qui font grandir”, avec le souci constant de trouver un équilibre entre vie privée et exposition sur les réseaux. Ces sources d’inspiration sont variées : Diane transforme en photos ou vidéos tout ce qui touche à la mode, à la maternité, au mariage ou encore à la prière… Mariée depuis quatre ans, installée à Marseille, elle a deux petits garçons de 6 et 18 mois. Après des études de droit et de sciences politiques, elle a travaillé en communication et est actuellement responsable marketing d’un site internet. Instagram, vie de couple, vie de foi… Diane nous en dit un peu plus sur ce qui l’anime.

Aleteia : Vous postez un contenu par jour sur Instagram, où trouvez-vous l’inspiration ?

Diane_cbt : L’inspiration vient souvent après des discussions entre amis, avec mon mari, ou des personnes que je côtoie au quotidien. Je me rends compte que nous avons tous les mêmes problématiques, et j’en fais un petit contenu ! Beaucoup de choses viennent aussi d’interactions avec des prêtres, des homélies ou des lectures qui m’ont marquée. Et enfin, mes lectures personnelles. Je m’intéresse à tout ce qui a trait à la fémininité, au couple, à la prière… J’essaie de vulgariser ce que j’ai lu ou entendu lors d’une conférence, je ne partage pas des connaissances – que je n’ai pas ! – mais plutôt ce qui m’a touchée.