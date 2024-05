En 2023, le nombre de baptêmes en Corée du Sud a bondi de 24% en un an, selon des statistiques publiées par la Conférence des évêques catholiques de Corée. Peut-on parler de miracle coréen ?

L’an dernier, en 2023, 51.307 Coréens ont reçu le baptême catholique, contre 41.384 en 2022. Un bond de 24% qui témoigne du dynamisme de la foi catholique en Corée du Sud. Certes, les baptêmes annuels restent bien en dessous des niveaux d’avant la pandémie, où il y avait plus de 80.000 baptêmes par an, mais l’augmentation de la part des catholiques dans la population coréenne semble irrésistible. Ils sont aujourd’hui 5,97 millions et représentent 11,3% de la population totale du pays.

Signe de la position désormais bien établie de l’Église catholique dans la société sud-coréenne, un nombre record de 80 catholiques élus à l’Assemblée nationale, qui compte 300 sièges, à la suite des élections législatives du mois d’avril 2024. La visibilité du catholicisme sera probablement encore accrue ces prochaines années. En effet, le pays se prépare à accueillir les prochaines Journées mondiales de la jeunesse en 2027.