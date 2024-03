Le bénédicité qui fait fondre le monde entier !

Il n'y a pas d'âge pour remercier le Seigneur de nous donner le pain quotidien, pas de frontières non plus ! Du haut de ses 2 ans, ce petit garçon coréen a tout compris, et devant ce délicieux plat de nouille, il remercie Jésus. Alerte mignonnerie !

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

On le sait, l’Église est universelle et il n’y a pas d’âge ni de langue pour s’adresser au Seigneur, encore moins pour le remercier du pain quotidien. Ce petit garçon coréen l’a bien compris ! Et sous l’œil du téléphone de sa maman attendrie, il récite un bénédicité du plus profond de son cœur devant son plat de nouille qui semble bien appétissant ! Une vidéo qui a déjà été visionnée plus de cinq millions de fois.