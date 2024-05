Tourisme : invitez-vous chez un saint pour le week-end !

Direction le golfe du Morbihan, le pays d’Auge, la Bourgogne ou la Provence verte. De grandes figures de l’Eglise vous invitent à venir chez elles pour vous détendre et vous ressourcer.

Respirez, adoptez la “slow attitude”, partez vous reposer et vivre en harmonie avec la nature. Que diriez-vous d’une randonnée dans les monts d’Ardèche jusqu’à Lalouvesc, d’un apéritif au soleil dans le village provençal de Saint-Maximin ? Venez goûter la pompe aux grattons de Souvigny(Allier) ou le cacou aux cerises noires de Paray-le-Monial.

Semés à travers l’hexagone, les sanctuaires offrent un supplément d’âme à votre itinérance bienfaisante. Refuges habités par de grands saints de l’Eglise catholique, lieux de solitude et de grands rassemblements, ils sont aussi devenus des destinations privilégiées de bien-être et de ressourcement. L’association des Villes Sanctuaires en France, créée en 1994, regroupe aujourd’hui vingt sites, où l’Office de Tourisme et le sanctuaire s’accordent pour faciliter votre séjour. Ils vous accueillent comme vous êtes, camping ou salon de thé, amateur de VTT ou d’art roman, de nougatines (Nevers) ou de jazz.

Ils vous attendent ! Le curé d’Ars sur le seuil de sa maison en pisé typique de la Dombes ; Louis et Zélie Martin sur le balcon de leur maison normande à Alençon ; sainte Bernadette sur les bords de la Loire sauvageonne à Nevers ; sainte Anne assise au bord de la fontaine d’un hameau breton près de Quiberon ; saint Odilon et saint Mayeul dans le beau jardin de roses du prieuré de Souvigny…

Cloître de Sainte-Anne-d’Auray. Cronan le Guernevel

Accostons au port de Saint-Goustan à Auray. A Sainte-Anne d’Auray, sainte Anne est vénérée le jour du Grand Pardon au son de la bombarde, mais priée avec ferveur depuis des siècles dans les belles longères en granit local.

Dans sa vie, il faut avoir traversé à pied la baie du Mont-Saint-Michel, au milieu des sables mouvants, pour admirer intimement cette folie qui se détache dans un ciel noyé d’eau.

Ilya Shimanskiy | Shutterstock

L’Orne est une campagne paisible, avec des chevaux dans les prés et de beaux toits en tuiles. Louis et Zélie Martin habitent Alençon, une bourgade qui vit de la dentelle. Ils élèvent sainte Thérèse vénérée à Lisieux, dans le pays d’Auge, avec ses pans de bois et ses pommiers en fleurs.

On aurait pu atterrir à Seclin, l’aéroport de Lille, pour aller à Vendeville. Dans ce village qui vient de rejoindre l’association des Villes Sanctuaires, on prie sainte Rita, la patronne des causes désespérées, dans une église en brique rouge du Nord. Point de départ idéal pour aller visiter le vieux-Lille ou Bouvines, en célébrant la victoire du roi de France avec une bière locale.

La Bourgogne et l’Auvergne sont richement dotées. Vézelay, la colline lumineuse entourée de remparts et de vignobles, patrimoine mondial de l’Unesco, attire les pèlerins et les artistes autour de sainte Marie-Madeleine.

Vézelay. OT Vézelay

Bernadette Soubirous a vécu à Nevers toute sa vie de religieuse. En toute humilité. Sur les bords de la Loire à sillonner à vélo. A l’instar des ducs de Bourbon et des abbés de Cluny, retrouvez la paix intérieure au prieuré de Souvigny, dans le bocage bourbonnais, où paissent les vaches Charolaises. Saluons sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Visitez la basilique, incontournable chef-d’œuvre de l’architecture religieuse, mais n’oubliez pas le musée du Hiéron.

Le curé d’Ars entendit en confession des milliers de fidèles. Son église ne désemplit toujours pas. Ars-sur-Formans est situé entre la Dombes aux mille étangs et le Beaujolais. Lalouvesc (Ardèche) invite au silence et à la méditation. Le bon air creuse, régalez-vous de champignons et de crème de marrons !

Lalouvesc, Ardèche. Shutterstock

Écoutez le chant des cigales à Saint-Maximin-la Sainte-Baume. La Provence verte embaume autant que les parfums de Marie-Madeleine au temps de Jésus.

Notre roulotte s’arrête là, au bout du monde. Au cœur du Parc naturel régional de Camargue, avec ses plages de sable à perte de vue et ses chevaux sauvages. Trois saintes femmes ont échoué ici sur le rivage de la Méditerranée. Marie-Jacobé, Marie-Salomé et Marie-Madeleine ont donné leur nom aux Saintes-Maries-de-la-Mer. De l’église forteresse, la vue sur la mer est, elle aussi, imprenable !

Pour en savoir plus Elles sont visitées chaque année par des milliers de touristes et pèlerins venus du monde entier. En préparation de pèlerinage ou touriste en recherche d’une destination à découvrir, vous ne voulez rien laisser au hasard : Quel Saint prier ? Les dates des principaux pèlerinages ? Quelle expérience vivre ? A quel événement participer ? Où manger ? Où dormir ? Trouvez ici les informations nécessaires à la préparation de votre visite des villes sanctuaires de France. RDV sur le site des Villes Sanctuaires en France

En partenariat avec Villes Sanctuaires en France

[EN IMAGES] Découvrez aussi ces sanctuaires de France à avoir vu dans sa vie :