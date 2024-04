Direction le massif des Pyrénées, la vallée de la Dordogne ou la Provence verte. Les lieux où l’on vénère la Vierge Marie sont aussi des destinations privilégiées de bien-être et de ressourcement.

Respirez, adoptez la « slow attitude », partez vous reposer et apprécier les vertus apaisantes de la nature. Que diriez-vous d’une randonnée dans les monts du Velay autour du Puy ou dans les gorges de l’Alzou, près de Rocamadour (Lot) ? Prenez tout simplement de la hauteur en empruntant le funiculaire du Pic de Jer à fr.aleteia.org/tag/lourdes/">Lourdes “>Lourdes, ou en suivant des yeux l’envol des montgolfières à Rocamadour. Semés à travers l’hexagone, les sanctuaires mariaux offrent un supplément d’âme à votre itinérance bienfaisante. Lieux de solitude ou de grands rassemblements au gré du calendrier, ils offrent les conditions propices au lâcher-prise et à la découverte.

L’association des Villes Sanctuaires en France, créée en 1994, regroupe aujourd’hui vingtsites, où l’Office de Tourisme et le sanctuaire s’accordent pour faciliter votre séjour. Parmi eux, cinq sanctuaires mariaux. Ils vous accueillent comme vous êtes, globe-trotteur ou salon de thé, amateur de canoë ou de tripettes de bœuf (Barjols, près de Cotignac), de dentelle au fuseau (Le Puy-en-Velay) ou de cinéma en plein air.

Le lac de Lourdes. Aurimages via AFP

Bienvenue dans l’ancien comté de Bigorre, au seuil du Parc national des Pyrénées. On ne présente plus le sanctuaire marial de Lourdes, au bord du gave de Pau. Rendez-vous sur la plage. La plage ? Mais oui, à Lourdes, tout est possible ! Le lac de Lourdes est un spot de stand up paddle. Laissez-vous glisser sur l’eau ou allongez-vous au bord du lac sans penser à rien. Lourdes est un fabuleux point de départ pour des excursions inoubliables au cirque de Gavarnie ou au Pic du Midi. De quoi apprécier ensuite, à l’auberge locale, la charcuterie de porc noir de Bigorre et le fameux fromage des Pyrénées.

Prenez de la hauteur !

Besoin de retrouver un équilibre de vie ? Rocamadour vous prouve en images et en beauté les bienfaits de l’harmonie entre l’homme et la nature. Promenez-vous sur le causse du Quercy, admirez la limpidité de l’eau au fond de la vallée. Ce sanctuaire redonne vraiment confiance en tout. Le Puy-en-Velay se vit en couleurs. Arkose rouge, Vierge noire, lentille verte, dentelle blanche… Non la Haute-Loire n’est pas austère ! Idéal pour se ressourcer et se remettre sur le bon chemin.

Le village de Cotignac, en Provence. Shutterstock

A mi-chemin entre Grenoble et Gap, à 1.800 mètres d’altitude, vous serez impressionnés par la beauté et le silence du sanctuaire marial de La Salette. Là plus qu’ailleurs, respirez l’air pur à pleins poumons. Au sud de la France, voici enfin un village provençal aux allures de crèche, avec ses maisons ocre et rose, ses margelles de pierre, ses oliviers et ses cyprès verts. Asseyez-vous en terrasse sous les grands platanes et regardez passer les santons du pays. Vous êtes à Cotignac dans le Var, haut-lieu de la Sainte famille, et vous êtes bien.

Pour en savoir plus Elles sont visitées chaque année par des milliers de touristes et pèlerins venus du monde entier. En préparation de pèlerinage ou touriste en recherche d’une destination à découvrir, vous ne voulez rien laisser au hasard : Quel Saint prier ? Les dates des principaux pèlerinages ? Quelle expérience vivre ? A quel événement participer ? Où manger ? Où dormir ? Trouvez ici les informations nécessaires à la préparation de votre visite des villes sanctuaires de France. RDV sur le site des Villes Sanctuaires en France

En partenariat avec Villes Sanctuaires en France