Une petite apparition de La Salette sur le Tour de France

Évènement sportif parmi les plus regardés au monde, le Tour de France est aussi l’occasion de montrer aux téléspectateurs les trésors du patrimoine français. Tout au long du parcours, les coureurs passent à proximité des nombreux sanctuaires qui se dressent partout en France.

Ce mercredi 1er septembre, au cours de l’étape entre Sisteron (Haute-Provence) et Orcières-Merlette (Hautes-Alpes), le peloton est notamment passé au pied d’un haut lieu de pèlerinage français, La Salette. C’est là que la Vierge Marie est apparue à deux enfants le 19 septembre 1846. Sur France 2, Franck Ferrand s’est attardé quelques minutes sur la tradition qui entoure ce sanctuaire. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, dont Mgr Xavier Malle, l’évêque du diocèse voisin de Gap et d’Embrun.