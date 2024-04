Avoir plusieurs frères et sœurs peut être une bénédiction à bien des égards. Organisation, compassion, résolution des conflits… Voici quelques compétences que l’enfant apprend au sein d’une famille nombreuse et qui lui seront utiles pour le reste de sa vie.





Vivre dans une famille nombreuse offre une éducation unique, où chaque journée est une leçon d’amour, de patience et de collaboration. Malgré les nombreux moments de chaos inévitables, avoir plusieurs frères et sœurs permet de développer des compétences incroyables, qui peuvent ensuite être mises à profit autant dans sa vie personnelle que dans le monde professionnel. Voici quelques compétences que l’on acquiert involontairement au sein d’une famille nombreuse.

1

Organisation



Shutterstock

L’organisation et la planification sont une des premières nécessités de la vie au sein d’une famille nombreuse. Cela concerne par exemple le choix du moment idéal de sa douche pour être certain d’avoir de l’eau chaude. C’est aussi la capacité de vérifier à l’avance s’il vous manque des vêtements pour le lendemain, surtout si vos frères et sœurs ont tendance à vous “emprunter” vos affaires.

2

Adaptabilité



Dans les familles nombreuses, il est courant que les choses ne se passent pas comme prévu. Les enfants doivent donc apprendre à s’adapter aux imprévus et à être plus flexibles. Cette compétence leur permet d’accueillir le changement et de répondre avec aisance aux rebondissements de la vie, même si cela peut entraîner quelques querelles.

3

Communication



Avec les multiples voix qui retentissent dans la maison, apprendre à communiquer et à écouter devient un aspect essentiel de la vie en collectivité. Les enfants des familles nombreuses perfectionnent leurs capacités d’écoute et apprennent à s’exprimer au milieu de discussions animées. Ils développent une communication efficace qui favorise la compréhension, l’empathie et creuse des liens plus profonds. L’importance d’une communication claire et compatissante dans les familles nombreuses peut grandement aider les enfants à établir de saines relations futures.

4

Résolution de conflit



Shutterstock

Les disputes entre frères et sœurs sont inévitables dans n’importe quelle famille, mais elles sont démultipliées lorsqu’il y a plusieurs frères et sœurs. La bonne nouvelle est qu’à travers ces conflits, les enfants apprennent à résoudre les disputes, à négocier, à faire des compromis et à pardonner. Ils découvrent la valeur de l’humilité et de la réconciliation, ce qui peut faire d’eux de vrais “artisans de paix” selon l’Évangile.

5

Responsabilité



Dans une famille nombreuse, chacun joue un rôle dans le bon fonctionnement du foyer. Les enfants apprennent à être responsables en participant aux tâches ménagères, en prenant soin de leurs frères et sœurs et en contribuant au bien-être de la famille. Cela favorise un sentiment de devoir et de responsabilité et une capacité d’intendance. Ces qualités peuvent être mises à profit pour répondre à l’appel de Dieu à prendre soin de la création.

6

Compassion



Shutterstock

Dans la vie d’une famille nombreuse, les enfants apprennent la tendresse et la compassion envers les autres. Ils sont témoins des joies et des peines de leurs frères et sœurs, et apprennent ainsi à cultiver l’empathie, la gentillesse et l’altruisme. Ils apprennent à se soutenir et à s’encourager mutuellement, ce qui est essentiel dans de nombreux domaines de la vie adulte.

7

Humour



Dans une famille nombreuse, les occasions de rire sont innombrables. Qu’il s’agisse de rire aux blagues d’un frère, de rire d’une situation ou de rire de soi, les enfants développent un grand sens de l’humour qui permet de faire face aux défis de la vie avec plus de légèreté et de facilité.