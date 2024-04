Sept joies à voir ses ados devenir adultes

Guider sa progéniture tout au long de l’enfance peut être épuisant pour des parents. Mais les récompenses sont infinies ! Alors oubliez un instant les soucis que vous cause votre adolescent et appréciez la joie que vous procure le fait de le voir grandir sous vos yeux et devenir adulte.

Les parents apprécient certaines étapes de la vie de leurs enfants plus que d’autres. Si la période autour des 2 ans peut se révéler très difficile, voir son enfant entrer dans l’adolescence peut également être très angoissant. Cependant, il existe de nombreuses joies à voir ses enfants grandir et devenir des adultes à part entière. Voici quelques exemples pour s’en rendre compte et encourager les parents épuisés à tenir bon lorsque les temps sont difficiles :

1

Leurs opinions assumées



En grandissant, vos enfants affirment leur caractère, leurs idéaux, et ils n’hésitent pas à partager leurs opinions bien arrêtées sur la société. C’est très gratifiant de les voir passionnés par leurs convictions et de les sentir libres de partager leur pensée, même si vous êtes en désaccord avec eux. Cela peut enrichir et compléter aussi votre propre vision de la société.

2

Leur ouverture aux autres



Les adolescents sont réputés être souvent égoïstes : affirmer cela ne surprendra pas la plupart des parents. Pourtant, à mesure qu’ils mûrissent, ils deviennent plus conscients de l’effort nécessaire qu’il a fallu pour les élever. Ils deviennent alors plus attentionnés et plus compatissants envers les autres.

3

Leur influence positive



Souvent les aînés sont un exemple pour leurs frères et sœurs et exercent une grande influence sur leur vie. Ils prennent au sérieux leur rôle et ils les encouragent à se comporter de manière responsable. Quelle joie de s’asseoir et de les regarder en action, surtout lorsque les plus jeunes les prennent en modèle.

4

Leur responsabilité grandissante



Les parents ne cessent jamais d’être inquiets de ce que vivent leurs enfants et essaient toujours de leur faciliter la tâche. Cependant, à mesure qu’ils deviennent de véritables adultes, il est merveilleux de les voir assumer la responsabilité de leurs choix de vie. Même s’il est parfois difficile de ne pas intervenir et de les laisser commettre leurs erreurs, savoir que le choix leur appartient est un soulagement… surtout quand tout se passe bien !

5

Leur humour en pleine évolution



Il est très appréciable de voir chez ses enfants leur capacité à s’amuser, à regarder le côté amusant de la vie et à raconter des blagues. Bref à témoigner de leur joie. En grandissant, leur humour se développe et s’affine, et il est magnifique de pouvoir rire tous ensemble en famille. Pour cela il est bon de rendre grâce.

6

Leurs connaissances enrichissantes



Il est parfois difficile de se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Cependant, vous pouvez toujours compter sur vos enfants pour vous tenir informés de ce que vous avez manqué. En grandissant, ils acquièrent des connaissances sur des sujets vraiment intéressants… que vous ne maîtrisez pas forcément. Cela peut donner lieu à des conversations passionnantes. Songez qu’ils sont souvent très au fait des dernières avancées technologiques… que vous finirez par utiliser. Le partage de leur connaissances à ce sujet vous sera très utile.

7

Leurs nouvelles aventures à venir



L’une des beautés de la vie est que personne ne sait jamais où elle mène, ni qui elle fait rencontrer. Alors que vos enfants acceptent de nouveaux défis de carrière, parfois à l’étranger, on ne peut s’empêcher d’être enthousiasmé par la vie inconnue qui les attend. Cela vous permettra aussi d’aller leur rendre visite dans un nouvel endroit ! En fin de compte, l’une des plus grandes joies d’être parent est d’être guidé vers l’inconnu par ses propres enfants, que l’on aimera à chaque étape de leur vie.