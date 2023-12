Et si c’était ça, le vrai danger auquel sont confrontés les ados ?

Bien que la dépendance aux écrans, à l'alcool ou à la drogue soit une préoccupation naturelle pour les parents, il existe un autre problème actuel qui s'insinue de plus en plus dans l’état d’esprit des jeunes et dont les adultes qui les entourent doivent être conscients.

Drogues, alcool, écrans. Le danger est connu : les parents d’ados tentent inexorablement de le contrer. Lorsque les adolescents sont confrontés à ces tentations, les parents sont prêts à tout pour les ramener dans le droit chemin. Cependant, il y a un autre problème qui se répand chez les jeunes et qui consiste à penser qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent, pourvu que cela les rende heureux. C’est le développement de l’individualisme.

Rechercher le bonheur en dépit du bien

Cependant, comme le disait le pape François dans un Angélus : « Dépenser ses talents, ses énergies et son temps seulement pour se sauver, se protéger et se réaliser soi-même, conduit en réalité à se perdre, c’est-à-dire à une existence triste et stérile ». Cette mentalité des jeunes qui les conduit à rechercher le bonheur, parfois aux dépens des autres, même en abandonnant la boussole de la morale, les rend de plus en plus autocentrés. Cette attitude les conduit à donner toujours priorité à leur propres désirs : à prendre de plus en plus de temps pour soi et de moins en moins de temps pour les autres, ou à ne pas considérer la souffrance des autres. Par exemple lorsqu’ils peuvent en venir à détruire des couples ou des mariages, parce qu’ils sont tombés « amoureux » et que vivre avec l’autre est ce qui les rend le plus heureux.

Le danger du bonheur à tout prix

Chaque personne recherche le bonheur sur cette terre, mais à quel prix ? Est-ce envisageable de détruire le bonheur des autres pour son propre bonheur ? Est-ce possible de mener une vie réellement épanouie et satisfaisante en sachant que l’on a délibérément blessé quelqu’un ? Il serait donc nécessaire d’aider les jeunes à réévaluer ce qu’est le vrai bonheur et ce qui peut les conduire à une vie épanouie et pleine de sens. Il faut les encourager à faire des choix, dictés par l’amour, qui peuvent rendre les autres heureux. Car comme le dit le pape François : « Seul l’amour donne sens et bonheur à la vie ». Lorsque nous fondons notre vie sur l’amour et nous vivons pour Dieu et pour les autres, nous pourrons savourer la joie authentique et notre vie ne sera pas stérile, mais féconde.