Pourquoi est-il si agréable de côtoyer des familles nombreuses ? 

Les familles nombreuses sont souvent un bel exemple à suivre et une source d’inspiration à bien des égards.

Les familles nombreuses se font de plus en plus rares. Cependant, il y a tant de choses à aimer chez ces familles et d’enseignements à tirer de leur exemple. Les parents de familles nombreuses ont souvent appris ce qui compte et ce qui ne compte pas vraiment dans la vie de tous les jours. Leur expérience leur permet souvent de relativiser face aux problèmes et aux événements de la vie. Leur sérénité, leur sens du partage et leur entraide naturelle pourront être une source d’inspiration pour vous et vos enfants. Voici quatre aspects que vous pourrez particulièrement aimer chez les familles nombreuses

1 APPRENDRE À RELATIVISER

Avec leur premier enfant, les jeunes parents sont souvent anxieux et inquiets pour chaque petite chose qui arrive à leur bébé. Chaque évènement peut être une source d’anxiété : quand il pleure, quand il ne mange pas suffisamment, quand il ne dort pas, quand il a des petites tâches… Cela est évidemment normal et même si d’autres leur répètent de ne pas s’inquiéter, cela ne les aide pas.

Cependant, côtoyer des familles nombreuses et voir leur exemple peut être apaisant, car ces parents expérimentés ont souvent appris à faire la part des choses, à comprendre ce qui est grave et ce qui ne l’est pas dans la croissance et l’éducation d’un enfant. Ils ont souvent appris à ne pas trop s’inquiéter, à rester calmes et sereins face à de nombreuses situations, parce qu’ils les ont déjà vécues. Voir leur exemple pourra faire relativiser, et donner un regard plus apaisé sur les problèmes qui se présentent.

2 ILS SONT « KIDS FRIENDLY »

Vos enfants sont bruyants. Vos enfants courent partout. Vos enfants vous sollicitent à chaque instant. C’est normal, ce sont des enfants. Sauf que parfois, vous ne savez plus où vous mettre : la tension monte parce que vous avez l’impression que les personnes autour de vous sont gênées et vous jugent, par un soupir, un petit regard d’incompréhension, ou une tête qui se retourne pour voir qui sont les parents de cet « élément perturbateur ». Pourtant, vous avez tout fait pour éduquer vos enfants en citoyens modèles, mais parfois vous vous demandez si vous avez tout fait comme il faut.

Cependant, lorsque vous êtes avec des familles nombreuses, vous arrivez enfin à déstresser. Qui, plus qu’eux, est habitué aux enfants ? Ils sont habitués aux blagues, aux cris, aux pleurs, aux disputes, aux bêtises, au chaos de leurs enfants, et ils considèrent tout cela comme normal pour leur âge. Leur attitude plus compréhensive vous permettra d’être plus détendus face aux attitudes de vos propres enfants.

3 LEURS ENFANTS SONT HABITUÉS À JOUER AVEC DES ENFANTS DE TOUS ÂGES

Les enfants de familles nombreuses sont habitués à jouer et à interagir avec tous leurs frères et sœurs, avec les grands comme avec les petits, quel que soit leur âge. Si vous avez donc des enfants en bas âge, vous serez surpris de voir à quel point ils joueront avec vos enfants. Ils deviendront leurs meilleurs amis, même s’ils ont dix ans de plus.

Ils seront un bel exemple et cela élargira énormément leurs horizons, en leur apprenant à s’entendre avec des personnes de tous âges : une compétence qui leur sera très utile pour toute la vie.

4 UN EXEMPLE DE SERVICE ET DE PARTAGE

Chez les familles nombreuses, non seulement les enfants aident beaucoup leur frères et sœurs, et donc aussi leurs parents, mais ils sont prêts également à mettre la main à la pâte pour les tâches du quotidien, comme ranger sa chambre, s’occuper du linge, mettre la table ou nettoyer la maison. Ils apprennent à faire avancer les choses en équipe et répondent généralement favorablement aux demandes d’aide des parents. Ils pourront être un merveilleux exemple d’entraide, de service et de partage et vos enfants seront peut-être encouragés à faire de même dans votre famille.

Et vous qu’appréciez-vous chez les familles nombreuses ?

