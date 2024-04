Attaqué au couteau en plein sermon lundi 15 avril dans son église du Christ Bon Pasteur de Sydney, le prêtre assyrien Mar Mari Emmanuel a pardonné à son agresseur, a-t-il indiqué dans une vidéo publiée ce jeudi. "Je prierai toujours pour toi", a-t-il déclaré en s’adressant au jeune radicalisé de 16 ans qui l’a poignardé.

Quelques jours après l’attaque au couteau survenue le 15 avril dans l’église assyrienne du Christ Bon Pasteur, à Sydney, Mar Mari Emmanuel, blessé à la tête et à la poitrine, a diffusé un message sur Youtube à ses fidèles afin de les rassurer sur son état. “Je vais bien, je me remets rapidement. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter”, indique ainsi le prêtre avant d’affirmer pardonner à son agresseur : “Je pardonne à celui qui a fait cela, et je lui dis : je t’aime, tu es mon fils, et je prierai pour toi. Ceux qui t’ont envoyé pour agir ainsi, je les pardonne aussi, au nom du Christ. (…) Que le Seigneur Jésus te pardonne et te bénisse, et qu’Il te montre son chemin.”

Et d’encourager ses fidèles à ne pas céder à la colère ni au désespoir face à la violence de cette attaque. “Quelles que soient les tribulations par lesquelles nous passons, nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ”, déclare ainsi le prêtre. “N’oublions pas que le Christ nous a dit : “prends ta croix et suis-moi” (…) J’attends de vous que vous agissiez comme le Christ, nous devons refléter le Christ dans nos vies”, exhorte le prêtre.

Je vous demande de prier pour notre pays bien-aimé.

“Jésus ne nous a jamais dit de nous venger, “œil pour œil, dent pour dent”. Il nous a dit de ne jamais rendre le mal par le mal, mais de rendre le mal par le bien. Je vous demande de demeurer dans le calme, de vous conformer à la loi, de coopérer avec les autorités, et de prier pour notre pays bien-aimé”, poursuit Mar Mari en référence aux émeutes qui ont suivi l’attaque. Plusieurs fidèles s’étaient en effet regroupés devant l’église, réclamant l’interpellé aux policiers en criant : “Faites-le sortir”. Deux policiers ont été hospitalisés et des véhicules endommagés après des jets de briques, de pierres et autres objets lourds.