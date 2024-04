Deux jours après une terrible attaque à l’arme blanche dans un centre commercial de Sydney qui a fait six morts, un nouvel attentat a été perpétré ce lundi 15 avril dans la même ville, dans une église assyrienne. Un bilan provisoire fait état de quatre blessés, dont un prêtre.

L’Australie est à nouveau saisi d’effroi. Une nouvelle attaque au couteau a été perpétré dans une église de Sydney ce lundi 15 avril, deux jours après un sanglant précédent survenu dans un centre commercial qui a fait six morts. Les faits se sont produits ce lundi en fin de journée dans une église de la communauté assyrienne, Christ The Good Shepherd, à Wakeley dans la banlieue ouest de Sydney. Alors qu’il prêchait devant des fidèles et en direct sur Facebook, H.G. Mar Mari Emmanuel a été violemment pris à parti. Un homme s’est approché de l’autel où il se trouvait, a levé le bras droit et l’a frappé avec un couteau, provoquant la panique parmi les fidèles.

Un certain nombre de personnes se sont précipitées pour apporter leur aide. La retransmission a immédiatement été interrompue et la police australienne est rapidement intervenue. On déplore quatre blessés, quatre hommes âgés de 20 à 70 ans, victimes pour la plupart de lacérations. Leurs jours ne seraient pas en danger. Un homme a été arrêté.

Plus d’informations à venir.