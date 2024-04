Damien, le héros “au poteau” de l’attaque de Sydney

Au cours de l'attaque au couteau qui a fait six morts le 13 avril dans un centre commercial de Sydney, en Australie, deux Français se sont courageusement interposés. L'un deux, nommé Damien Guerot s'est notamment muni d'un poteau pour repousser l'assaillant.

Après le héros au sac-à-dos, voici celui “au poteau”. Le premier s’est interposé face à un homme armé d’un couteau visant des enfants à Annecy, le second face à un assaillant qui a ôté la vie de six personnes dans un centre commercial de Sydney, samedi 13 avril. Comme Henri d’Anselme, mais aussi Alan qui avait désarmé le terroriste de Dublin, Damien Guerot est français, et comme eux, il a fait preuve d’un courage qui force le respect. Alors que l’assaillant montait les escalators afin de faire d’autres victimes, Damien Guerot a tenté de le repousser en se plaçant devant lui, muni d’un poteau. Il se rendait dans une salle de sport du centre commercial avec un ami également français, Silas Despreaux, lorsque l’attaque est survenue. Au lieu de fuir, les deux amis ont alors tout tenté pour que cesse cette course meurtrière.

“On l’a vu arriver et on s’est dit “on doit essayer de l’arrêter””, raconte ainsi Damien à la chaîne de télévision australienneChannel 7 news. Tandis que l’assaillant redescend l’escalator, Damien et Silas s’élancent à sa poursuite, en se munissant cette fois-ci d’une chaise. Un acte de bravoure salué par Emmanuel Macron lui-même, qui a tenu à féliciter les deux ressortissants tous deux âgés d’une trentaine d’années, ouvriers du bâtiment : “Condoléances aux Australiens frappés samedi par une attaque dans un centre commercial à Sydney. Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance”. C’est finalement une policière qui mettra fin au bain de sang en cours, en faisant feu à trois reprises sur l’homme avant de lui prodiguer les premiers soins en attendant les secours. “C’est elle le vrai héros”, déclare Damien sur 7 news.