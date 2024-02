Henri d’Anselme, plus connu sous le nom du "héros au sac à dos", a récemment reçu des mains de son grand-père les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Cela "m’honore et m’engage" assure le jeune homme sur les réseaux sociaux où il a publié un texte enthousiasmant.

En juin dernier, il est devenu en quelques heures « le héros au sac à dos » des Français. Henri d’Anselme, 24 ans, s’est illustré en tentant d’arrêter l’homme qui a poignardé six personnes dont quatre enfants à Annecy. Un comportement héroïque qui lui a valu de figurer dans la promotion de la Légion d’honneur du 14 juillet 2023. Cette distinction lui a récemment été remise des mains de son grand-père, lui-même récipiendaire. « Recevoir la Légion d’Honneur m’honore et m’engage », écrit le jeune homme de 25 ans dans un texte qu’il a partagé ce vendredi 2 février sur les réseaux sociaux.

Elle « m’honore, puisque je continue à penser que je ne l’ai pas mérité. Cependant, j’ai bien senti qu’elle me dépasse un peu. […] Je l’accepte donc pour ce qu’elle transmet, et la dédie à tous ceux qui se battent pour la grandeur de notre pays », poursuit-il. Elle « m’engage, puisque j’ai encore aujourd’hui tout à faire et à construire. Elle m’engage à continuer le combat de la beauté et de l’unité, qui est le message de nos cathédrales. Elle me conforte dans l’idée que transmettre cet héritage, c’est en réalité faire vivre l’âme de la France. Elle m’encourage dans l’observation qu’il existe dans notre pays un esprit rebelle de fidélité radicale aux grandes choses, aux belles épopées. Mais qui sait surtout les discerner et les mettre en valeur. »

Et Henri d’Anselme de conclure : « Cette reconnaissance, je l’accepte pour ce qu’elle m’oblige à vivre. […] Et je promets d’y rester fidèle, dans la droite ligne de ce que l’ordre de Saint Louis demandait à ses chevaliers à l’époque, et ce que la Légion d’Honneur a élargi et transmit à partir du XIXe siècle. »