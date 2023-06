Annecy : dramatique attaque au couteau sur des enfants en bas âge

Plusieurs personnes dont quatre enfants en bas âges ont été blessés ce jeudi 8 juin au matin dans une attaque au couteau perpétrée dans un parc sur les bords du lac d’Annecy.

Glaçant. Ce jeudi 8 juin dans la matinée, un homme armé d’un couteau a semé la terreur aux abords du jardin de l’Europe, parc situé sur les bords du lac d’Annecy, blessant plusieurs personnes dont quatre enfants en bas âge (environ 3 ans) avant d’être interpellé par la police. D’après les derniers éléments trois des victimes, un adulte et deux enfants, ont un pronostic vital engagé.

« Suite à l’agression qui s’est produite ce jeudi 8 juin à Annecy, au cours de laquelle des enfants et des adultes ont été grièvement blessés, je tiens à exprimer ma profonde tristesse aux victimes et à leurs familles, ainsi qu’à tous les Annéciens éprouvés par ce drame qui nous touche profondément », a réagi Mgr Yves le Saux auprès d’Aleteia, évêque d’Annecy. « Je les assure de la prière de l’ensemble de la communauté catholique. Ce drame nous interroge sur la violence qui traverse notre société et nous engage à travailler toujours davantage, ensemble, pour la combattre. »

Temps de prière pour les victimes

Une messe sera célébrée le vendredi 9 juin à 18h en la cathédrale d’Annecy, à l’intention des victimes et de leurs familles, suivie d’un temps de prière jusqu’à 19h30.

Emmanuel Macron a dénoncé une « attaque d’une lâcheté absolue ». « La Nation est sous le choc », a déclaré le chef de l’Etat sur Twitter. « Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés », a-t-il ajouté. Selon l’identité déclarée par l’agresseur, ce dernier est né en 1991, de nationalité syrienne. Il a effectué une demande d’asile en France en novembre 2022 et serait inconnu de tous les fichiers. Le caractère terroriste ou non de l’attaque est en cours d’évaluation, selon une source proche du dossier.