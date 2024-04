Alors que la réouverture de Notre-Dame de Paris approche, la cathédrale retrouve progressivement ses plus beaux atours. Une vidéo publiée le 16 avril par l'établissement public chargé de sa restauration revient en accéléré sur le démontage des échafaudages de la flèche. Émotion garantie.

“Nous l’avons fait”. C’est ce que semble dire la flèche de Notre-Dame désormais visible dans le ciel de Paris, à quelques mois seulement de sa réouverture prévue le 8 décembre 2024. Retirée, la lourde carcasse de fer qui emprisonnait l’œuvre restaurée de Viollet-le-Duc. Notre-Dame est presque libérée de son rigide corset. Une joie qu’il est possible de revivre grâce à cette vidéo publiée le 16 avril par l’établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame, cinq ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale. Ce “timelapse” montre en accéléré le démontage des grands échafaudages, laissant apparaître la nouvelle flèche après cinq ans de travail acharné.

Compte à rebours avant le grand jour !

Quelques heures après le choc de l’effondrement de la flèche, alors que le feu venait d’être éteint au prix d’une lutte héroïque menée par les sapeurs-pompiers de Paris, Emmanuel Macron avait formulé la promesse de reconstruire Notre-Dame en cinq ans. “Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble”, avait déclaré le président de la République devant des Français incrédules. Pari relevé grâce au travail de longue haleine des bâtisseurs du XXIe siècle, des architectes aux charpentiers, en passant par les grutiers, les maçons et les tailleurs de pierre, mais aussi les vitraillistes ou les échafaudeurs. Dernière ligne droite avant le grand jour, donc. La réouverture doit en effet avoir lieu le 8 décembre, date symbolique où les catholiques fêtent l’Immaculée Conception. D’ici à l’été, les toitures de la nef, du chœur et de la flèche, la restauration des sols, ainsi que des travaux sur du mobilier d’art intérieur, doivent encore être achevés. Dès l’automne, le parvis et les accès seront dégagés et réaménagés en lien avec la Ville de Paris, chargée de restructurer les abords, qui doivent être verdis à l’horizon 2028.

