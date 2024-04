Le chanteur et compositeur Laurent Voulzy a confié le 7 avril au micro de RTL avoir "écrit un air" pour le jour de la réouverture de Notre-Dame de Paris.

Notre-Dame la ressuscitée aura-t-elle sa chanson ? Rien d’impossible, selon les dernières confidences de Laurent Voulzy au micro de RTL, le 7 avril 2024. Le chanteur a en effet avoué avoir composé un air en hommage à la cathédrale en reconstruction, à l’occasion de sa réouverture, prévue le 8 décembre 2024. « J’ai écrit un air qui ne sera peut-être jamais joué, je ne sais pas, mais j’ai un air », a-t-il déclaré. « Une musique pour une chorale », précise-t-il encore avant de poursuivre : « »On verra bien si ça se fait ou pas, mais en tout cas j’adorerais ».

Passionné de Notre-Dame… et des cathédrales

Le chanteur et compositeur n’a jamais caché sa tendresse pour Notre-Dame de Paris et les églises, dans lesquelles il aime donner ses concert. Il y chante aussi bien ses titres les plus célèbres (Belle-île-en-mer, Le pouvoir des fleurs, Belem), que les moins connus, comme Jésus, Jeanne… Dans une interview avec Aleteia, Laurent Voulzy avait confié aimer ces lieux « chargés de sens » qui le ramènent à « une quête spirituelle qui [le] suit depuis de nombreuses années ». « J’ai toujours eu un goût personnel pour les édifices sacrés. J’aime les visiter car ce ne sont pas des endroits neutres », déclarait ainsi l’artiste. « C’est là où, pendant des siècles, les gens sont venus prier, méditer, chercher de l’espoir, demander une guérison, fêter des naissances, des décès, des unions ou même confier leurs désunions… Les murs sont chargés de souvenirs et c’est cela qui me touche personnellement. »

Notre-Dame n’en sera pas à sa première musique hommage, puisque deux ans après l’incendie, les Frangines avaient dédié un de leurs titres à la belle cathédrale ravagée par les flammes. « En quelques secondes tu as fait pleurer le monde », entonnaient-elles avant de lancer un message d’espoir pour tous ceux qui ont « des cathédrales à rebâtir, à reconstruire ». Une chose est sûre, la reconstruction de Notre-Dame est définitivement en bonne voie. Philippe Jost, président de l’établissement public en charge des travaux, est formel : la vieille dame tant aimée des Français ouvrira de nouveau grands ses bras le jour de l’Immaculée Conception.

[EN IMAGES] La flèche de Notre-Dame de Paris s’élève dans le ciel