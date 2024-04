Leclerc ou le Christ ? Les deux mon général !

Ancien chef d'État-major des armées, le général François Lecointre a confié dans un entretien au "Figaro" avoir pour modèle une figure militaire bien connue de l'histoire de France. Mais aussi et surtout un Roi sans royaume et un prince sans armée...

Son modèle à la guerre ? Leclerc ! Quoi d’étonnant pour un général que de s’inspirer de ce militaire aux nombreux exploits, de la Bataille de France à celle de Koufra, en passant par la libération de la Normandie et de Strasbourg ? C’est ce que confie le général François Lecointre, ancien chef d’état-major des armées, dans un entretien au Figaro. Mais le général d’armée ne réserve pas son admiration qu’au maréchal Leclerc de Hautecloque… D’ailleurs, son modèle par excellence n’a dirigé aucune armée – sur Terre du moins – et n’est autre que le Prince de la Paix. “Je relisais l’autre jour quelque chose sur mon oncle, qui est mort en Algérie à 23 ans, et qui répondait à un de ses oncles prêtre : Le Christ, c’est ma vie”, confie-t-il. “La figure qui m’inspire le plus, c’est le Christ. Je ne vois pas d’autre figure plus importante que celle-là.”