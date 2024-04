« La Petite espionne des nymphéas », les secrets de Monet dévoilés dans un album jeunesse

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs d’Aleteia un coup de cœur éditorial. Aujourd’hui, elle nous fait découvrir un album qui rend hommage au travail acharné de Monet.

Qui donc espionne les nymphéas ? Une libellule aux ailes diaprées, discrète observatrice des recherches du peintre impressionniste, tellement exigeant avec son art qu’il brûlait souvent ses toiles. Au fil des pages qui sont elles-mêmes des œuvres originales, la fine demoiselle décrit ce jardin dessiné avec rigueur pour harmoniser couleurs et formes, dans lequel Claude Monet pose son chevalet et joue avec ses pinceaux. Les bleus, verts, mauves chatouillent l’œil le moins préparé à apprécier l’art. Il n’y a rien à faire d’autre que tourner les pages et se laisser charmer.

L’enfant dès 8 ans, et toute sa famille, n’aura qu’une envie, celle de se rendre à Giverny pour arpenter le jardin et entrer dans la maison dont il aura deviné le charme unique, comme cette cuisine bleue, où l’on voudrait déjeuner avec le maître de maison doté d’un bon coup de fourchette, apprend-on ! Guidés par l’espiègle libellule, emmenons-le découvrir de ses yeux les toiles courbes, fascinantes, ces Nymphéas géants qui réduisent l’observateur à la taille d’une grenouille, au Musée de l’Orangerie.

Quel bonheur de saluer la création contemporaine en livre jeunesse dans ce qu’elle offre de meilleur ! Apprendre à voir, apprendre à aimer notre héritage culturel et le transmettre.