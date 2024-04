Être uni au Christ, connaître Dieu, diriger sa vie et vaincre les tentations. Voici les quatre biens que procure la foi, selon saint Thomas d’Aquin.

Saint Thomas d’Aquin est surnommé le « docteur angélique« , notamment en raison de son intelligence lumineuse. Dans son motu proprio Doctoris Angelici, le pape Pie X évoque « la qualité presque angélique de son intellect ». Et en effet, les écrits de ce brillant théologien du XIIIe siècle demeurent encore aujourd’hui limpides, admirablement structurés, et articulant foi et raison avec grande intelligence. Ses réflexions théologiques sont couchées dans sa Somme théologique, mais aussi dans ses sermons qui ont été notés et rapportés par des témoins de l’époque.

Il en est ainsi de ses Sermons catéchétiques sur le Symbole des Apôtres, donnés au début du carême 1273, un an avant sa mort, dans l’église de son couvent, à Naples. S’adressant aussi bien aux paysans qu’à l’élite napolitaine, il y commente chaque article du Credo. Les Dominicains présents se chargèrent de prendre des notes et de les traduire ensuite en latin. C’est dans le prologue que saint Thomas distingue quatre biens que procure la foi : « La foi est le premier bien nécessaire au chrétien. Sans elle, personne ne mérite le nom de chrétien fidèle. La foi produit quatre biens », annonce-t-il en introduction. En quatre points, saint Thomas démontre pourquoi la foi est d’une très grande utilité.

1

Être uni à Dieu



Le baptême du Christ par saint Jean le Baptiste. Shutterstock

Le premier bien qu’offre la foi est l’union entre Dieu et sa créature. Elle ne pourrait être sans la foi. « C’est par la foi que l’âme est unie à Dieu. Par elle, en effet, l’âme chrétienne contracte avec Dieu une sorte de mariage, conformément à cette parole du Sei­gneur à Israël : « Je t’épouserai dans la foi » (Os, 2, 22). » Un mariage entre l’âme et Dieu, rendu possible grâce au baptême. Pour saint Thomas, la foi est indissociable du sacrement de baptême. « Le baptême est d’abord le sacrement de la foi. Le Seigneur lui-même le dit : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » (Mc 16, 16). Car sans la foi le baptême est inutile », souligne-t-il.

2

Connaître Dieu



Le second bien produit par la foi, c’est de commencer dès ici-bas la vie éternelle. « Car la vie éternelle n’est rien d’autre que de connaître Dieu », précise saint Thomas. « Cette connaissance de Dieu qui s’inaugure ici-­bas par la foi atteindra sa perfection dans la vie future, où nous le connaîtrons tel qu’il est. » La foi professée sur la terre est un premier pas vers la pleine connaissance de Dieu. « Personne ne peut parvenir à la béatitude éter­nelle, qui consiste à connaître Dieu véritablement, si d’abord il ne le connaît par la foi. »

3

Diriger sa vie



Shutterstock

« Le troisième bien opéré par la foi, c’est de diriger la vie présente », constate saint Thomas. « La foi enseigne tout ce qu’il faut savoir pour vivre sagement. » Sans la foi comme guide des vertus, l’homme serait bien en peine de les distinguer, et par conséquent de les rechercher. Pour le docteur angélique, la foi révèle des connaissances nécessaires à l’homme pour faire le bien et éviter le mal.

4

Vaincre les tentations



© Catherine Leblanc / Godong

Quatrième et dernier bien généré par la foi : la victoire sur les tentations. Saint Thomas s’appuie sur ce verset de la Lettre aux Hébreux : « Les saints, par la foi, ont vaincu des royaumes » (He 11, 33). C’est la foi qui pousse l’homme à repousser le mal. « Le diable nous tente pour nous empêcher d’obéir à Dieu et de nous soumettre à lui. Or, c’est par la foi que nous repoussons la suggestion du malin, car, par elle, nous savons que Dieu est le Maître de tout et donc que nous lui devons obéissance », explique saint Thomas.

Les dix plus belles citations de saint Thomas d’Aquin :