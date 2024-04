La Résurrection la plus mignonne de la Terre !

Si vous n'avez encore jamais vu Jésus sortir de son tombeau, cette vidéo pourrait bien tout changer. À ceci près que Jésus est ici haut comme trois pommes et chaussé de baskets fluorescentes. Mais pourquoi chipoter ?

Le Christ en aurait sûrement été lui-même attendri. Comment ne pas l’être face à des enfants reproduisant avec sérieux et candeur le plus grand mystère de la foi chrétienne ? Dans une vidéo publiée le 2 avril sur Instagram, l’Institut Notre-Dame de Fatima, situé à Ubajara au Brésil, montre deux enfants mimer avec application la Résurrection du Christ, déguisements et décors à l’appui. C’est donc un tout petit Jésus qui sort de son tombeau en papier mâché… dont la pierre est certainement un peu moins lourde que celle que Madeleine a trouvée roulée au petit matin !