Cassian Bliss est un petit Américain âgé de cinq ans, et son jeu favori consiste à "jouer à la messe". Une vidéo publiée le 15 septembre sur Instragram le montre reproduire les gestes du prêtre lors de la messe tridentine. Fin connaisseur de la liturgie, il revêt même des déguisements on ne peut plus fidèles à la réalité.

Il a cinq ans et demande déjà à ce qu’on l’appelle « Père Cassian » : cette drôle de frimousse aux gestes précis et à la mine sérieuse est le fils aîné de la famille Bliss, vivant aux États-Unis, et son jeu préféré consiste à se déguiser en prêtre. Dans une vidéo partagée le 15 septembre sur le compte Instagram de sa mère, suivi par plus de 77.000 personnes, on peut voir le petit Cassian vêtu d’une magnifique chasuble rouge. Il explique ensuite à sa maman les détails de son vêtement liturgique.

« Comment t’es-tu habillé ? » questionne cette dernière. « Comme un prêtre », répond avec solennité le bambin. « C’est une chasuble », poursuit-il avant de désigner le vêtement noir du dessous : « ça, c’est ma soutane », « et ça, ma manipule, je la mets sur mon bras » (bande d’étoffe que le prêtre porte au bras gauche, ndlr). On voit ensuite le petit prêtre se diriger vers son autel improvisé où il suit les gestes du prêtre célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain, avec un sérieux imperturbable, disposant même d’une reproduction fidèle des objets liturgiques nécessaires à la consécration et à la communion.