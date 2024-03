Édouard Bergeon, réalisateur d’Au nom de la terre, film sur les difficultés de la vie d’agriculteur, revient en salles le 27 mars avec “La Promesse Verte”, thriller écologique entre Indonésie et France. Plongée dans ce récit aux figures maternelles éprouvées et aux réalités duelles.

Tout commence par une injuste condamnation à mort, celle de Martin, joué par Félix Moati, étudiant français parti en Indonésie pour faire des recherches auprès d’une ONG. Sa mère Carole, interprétée par Alexandra Lamy, fera tout pour sauver son fils, quitte à affronter les institutions, les lobbies industriels et les exploitants d’huile de palme, grands responsables de la déforestation. Malgré quelques dialogues très explicatifs, le film parvient à tenir son spectateur jusqu’à sa conclusion, le ballottant entre les différents enjeux politiques.

« Si tu veux changer le monde, sache qu’il ne se laissera pas faire. « Voilà en substance le credo des personnages, irriguant tout le récit et imposant aux yeux du spectateur sa terrible réalité. Le scénario ne nous présente pas le chemin d’une héroïne tout tracé, mais d’une mère profondément blessée, qui ne sait pas quel jeu jouer sur l’échiquier des puissants, tandis que son fils n’envisage aucun pas de côté dans son combat pour la planète et les populations menacées. Impossible de se taire face à ce qu’il se passe sous nos yeux. Face à la condamnation à mort de son fils, la voie du moindre mal se présente, en dépit de la criante vérité qui ne peut être tue. Le sombre couloir de la mort se présente tandis que la lumière de la justice tente d’émerger. C’est dans cette dualité que réside l’une des forces du long-métrage : son écriture nous fait emprunter un chemin fait de combats, et dans lequel les personnages doivent choisir le bon. Le réalisateur Édouard Bergeon appuie cette volonté de dresser un portrait du monde sans concession, quasi informatif, qui ne serait pas sans lien avec sa formation initiale de journaliste.

Le sens du “bon combat” en question

Dans le long-métrage, deux espaces se rejoignent, deux souffrances résonnent ensemble. Le film joue sur l’idée du lien et rapproche des espaces géographiques et mentaux qui paraissent de prime abord éloignés. Les plans larges sur la forêt indonésienne nous la présentent dans sa majesté mais également dans son mystère, et nous interrogent quant à la fumée épaisse que nous voyons. Est-ce la brume, ou la pollution provoquée par l’homme ? Le réalisateur filme alors la Vendée dans cette même idée. Dans ce lieu plus industrialisé, l’Océan domine toujours mais le brouillard/nuage de pollution parcourt encore le paysage. Nous n’avons plus de certitude quant à la nature de ce qui nous entoure, l’espace dans lequel nous évoluons, faisant directement le lien avec l’ignorance quant au processus de fabrication des produits que nous consommons. Que ce soit le combat de Carole pour son fils, ou le combat de Martin pour la planète, tout y est question de vie qui essaie de triompher à travers la brume.

Sans forcément multiplier les qualités purement cinématographiques, « La Promesse Verte » nous délivre un portrait du monde toujours important à (re)voir, un monde qui ne se laisse pas faire, et le cœur d’une mère guerrière, pas décidée à se laisser faire non plus.