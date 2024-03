Aux États-Unis, à l’occasion du dixième Congrès Eucharistique National, quatre processions eucharistiques vont traverser le pays du 17 mai au 17 juillet 2024. Pour relever ce défi hors du commun, 24 “pèlerins perpétuels”, se préparent à parcourir plus de 10.460 kilomètres. L’aventure d’une vie pour témoigner de l’amour du Christ.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Cela promet d’être l’un des plus impressionnants pèlerinages eucharistiques d’Amérique du Nord. 10.460 kilomètres à parcourir en deux mois pour redonner du sens à l’eucharistie, voilà le projet aussi fou qu’extraordinaire que s’est lancé l’Église aux États-Unis. Ce projet s’inscrit dans le cadre du dixième Congrès Eucharistique National qui se tiendra du 17 au 21 juillet 2024 à Indianapolis, dans l’Indiana. Quatre processions eucharistiques vont traverser l’Amérique et débuteront le 17 mai 2024, pendant le weekend de Pentecôte, aux quatre points cardinaux des États-Unis, formant ainsi un “signe de croix”.

Mais, pour cette aventure, encore fallait-il trouver des jeunes suffisamment motivés, déterminés à abandonner leur confort et leurs vacances d’été pour traverser à pied l’un des pays les plus grands au monde ! Une campagne de recrutement a été lancée en octobre 2023 et le succès est rapidement au rendez-vous, plus de 100 candidatures ayant été enregistrées ! Pendant les entretiens de motivation, la sélection a été rude. Une liste de critères a été établie par l’organisation afin de trouver les “perles rares”, capables d’affronter ce défi extraordinaire. Les organisateurs ont ainsi décidé que les candidats devaient être obligatoirement baptisés, pratiquants et respectueux des enseignements de l’Église. Comme ils vont marcher des milliers de kilomètres, les candidats se devaient de posséder une excellente condition physique et avoir entre 19 et 29 ans maximum.

Les chemins que vont parcourir les « pèlerins perpétuels ». National Eucharistic Pilgrimage

J’ai réalisé qu’il vivait déjà en moi et que je commençais tout juste à le connaître grâce au don de l’Eucharistie.

Le Congrès Eucharistique National a dévoilé en mars 2024 la liste des 24 jeunes appelés à devenir « pèlerins perpétuels » et envoyés sur l’une des quatre routes. Leur point commun ? Avoir fait une rencontre profonde et bouleversante avec Jésus eucharistie qu’ils ont ardemment envie de partager à toute l’Amérique. Charlie McCullough, 22 ans, confie que sa vie a basculé pendant l’eucharistie : « Je revenais sans cesse à la messe quotidienne et plus particulièrement la chapelle où était proposée l’adoration. Et c’est à partir de là qu’a commencé cette relation d’amour profond avec Jésus-Christ. Tout cela parce que j’ai réalisé qu’il vivait déjà en moi et que je commençais tout juste à le connaître grâce au don de l’Eucharistie. »

Les différents itinéraires seront accompagnés par un groupe de frères franciscains, des prêtres et deux séminaristes. Le pèlerinage s’est doté d’un beau programme de prière et va résonner au rythme des messes, de processions de louanges ou encore d’adorations. Des temps forts qui accompagneront de longues journées de marche, entre 16 et 24 kilomètres par jour ! Les pèlerins auront tout de même un véhicule de sécurité qui pourra venir en soutien en cas de terrain impraticable, d’obstacles ou de conditions météorologiques extrêmes. Pas besoin de transporter de tentes, encore moins réserver des hôtels, les pèlerins perpétuels bénéficieront de « l’hospitalité biblique » et de la Providence. Ils seront accueillis par des familles d’accueil des paroisses, des ordres religieux, des écoles ou encore des sanctuaires.

Ce sera une expérience unique d’approcher de plus près Jésus dans l’Eucharistie.

Ce pèlerinage colossal est un moyen exceptionnel de faire rencontrer aux américains la puissance de l’Eucharistie, dans un pays qui ne comprend plus forcément la signification du sacrifice du Christ. Il est peut-être l’aventure d’une vie pour ces “pèlerins perpétuels”, à l’engagement si unique, de faire encore croître leur foi. « Ce sera une aventure unique dans une vie », se réjouit pour sa part Kai Weiss, étudiant diplômé en théologie à Washington, D.C s’est extasié. « Je suis ravi de participer à ce pèlerinage car ce sera une expérience unique d’approcher de plus près Jésus dans l’Eucharistie ! »

Quand les grands saints parlent de l’Eucharistie :