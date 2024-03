Bénédiction Urbi et Orbi de Pâques : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suivez sur Internet ou à la télévision la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi du pape François le 31 mars 2024, jour de Pâques, prononcée depuis le Vatican et adressée, comme son nom l'indique en latin, "à la Ville et au Monde".

Le carême touche à sa fin.

Le dimanche 31 mars 2024, à midi, le pape François prononcera la bénédiction « Urbi et Orbi » depuis la Loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Cette bénédiction solennelle est prononcée par le Pape à Pâques, à Noël ou encore en de rares occasions, « pour la ville et pour le monde ». Elle est assortie d’un message à tous les fidèles catholiques ainsi que d’une indulgence plénière. C’est aussi l’unique occasion d’être béni sans être physiquement présent : le Pape agit à la fois en tant qu’évêque de Rome s’adressant aux fidèles réunis sur la place Saint-Pierre (Urbi), mais aussi en tant que pasteur universel s’adressant aux catholiques du monde entier (Orbi). Si vous souhaitez suivre cette cérémonie, voici les différentes options qui vous sont proposées.

Sur Vatican News



À 12h, le site Vatican News retransmettra la bénédiction papale sur sa chaîne YouTube, après avoir retransmis la messe de Pâques, sur le même canal.

SUR KTO



À la même heure, 12h, il sera également possible de suivre la bénédiction Urbi et Orbi grâce à KTO en direct de Rome. KTO retransmettra l’évènement sur sa chaîne télévisée, ainsi que sur YouTube.

Sur France 2



L’émission Le Jour du Seigneur, sur France 2, retransmettra la bénédiction Urbi et Orbi juste après la messe de Pâques, à 12h.