En Malaisie, 1.700 adultes se préparent à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques 2024. Dans ce pays majoritairement musulman, les demandes de baptême continuent d'augmenter d'année en année.

Bonne nouvelle ! 1.700 catéchumènes se préparent à recevoir le baptême lors de la veillée pascale, en Malaisie, rapporte l’agence Fides. Depuis plusieurs années, ce pays pourtant majoritairement musulman enregistre un nombre croissant de demandes de baptêmes de la part d’adultes. Les diocèses ont ainsi mis en place, avec leurs paroisses, de plus en plus de parcours de catéchuménat afin de préparer ceux qui le désirent à la réception de ce sacrement.

Dans le diocèse de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, 547 d’entre eux se sont réunis au sein de l’église de la Sainte-Famille pour le « Rite de l’élection », dimanche 10 mars. Ce rite de fin de parcours de catéchuménat consiste à inscrire le nom des catéchumènes dans le « Livre des élus », gage de leur attachement au Christ. Au cours de son homélie, Mgr Leow archevêque du diocèse a rappelé aux catéchumènes les deux vertus nécessaires à leur parcours de catholiques : la fidélité, montrée par Abraham prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu; et l’obéissance du Christ à son Père jusqu’à la mort sur la croix. « Dans le rite de l’élection, Dieu vous a appelés personnellement à faire partie de son peuple élu. C’est quelque chose de beau qui doit être célébré », a ainsi déclaré l’évêque invitant chacun d’entre eux à se poser la question clé : « Qui est Jésus pour vous ? Qui est Jésus dans votre vie actuelle ? Quelle est votre expérience de Lui ? L’avez-vous accepté comme votre Dieu et votre Sauveur ? », a quant à lui questionné Mgr John Wong, archevêque de Kota Kinbalu, devant les 941 catéchumènes de son diocèse. « Le baptême n’est que le début de la marche à la suite de Jésus », a encore affirmé l’évêque.

Moins de 10% de chrétiens

Dans ce pays composé de plus de 60% de musulmans, les chrétiens représentent moins de 10% de la population, soit environ 1.3 million au total. Ils sont en grande partie de confession catholique et sont répartis dans neuf diocèses. Bien qu’officiellement laïc, le pays était dirigé depuis 2018 par le parti islamique (PAS), favorable à une application stricte de la charia, qui a favorisé l’émergence de nombreux discours et actes anti-chrétiens. En 2022, l’élection d’un nouveau Premier ministre modéré et tenant d’une véritable liberté religieuse a permis d’insuffler un vent de confiance pour les chrétiens du pays, ce qui explique en partie la hausse des demandes de baptême.