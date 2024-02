Catéchuménat : les écueils à éviter dans l’accompagnement

S’il est le lieu de nombreuses réjouissances, l’accompagnement de catéchumènes peut aussi être celui de multiples écueils. En voici cinq à avoir en tête pour les surmonter.

Le catéchuménat est un parcours de préparation et d’accompagnement des adultes vers les trois sacrements de l’initiation chrétienne que sont le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Il concerne les personnes non baptisées à la naissance, notamment les adultes. Le directoire pour la catéchèse désigne le catéchuménat comme une véritable école de « formation à la vie chrétienne ». Cette école implique des éléments à la fois pastoraux, catéchétiques, ascétiques, mystagogiques et liturgiques. La richesse de ce parcours demande une équipe suffisamment formée et structurée pour faire entrer le catéchumène dans la dynamique des différentes périodes, ponctuées par des rites de passage, l’initiant progressivement à la vie chrétienne.

Le directoire décrit le catéchuménat comme doté d’«une intention explicitement missionnaire et est structurée comme un ensemble complexe, organique et graduel permettant d’initier à la foi et à la vie chrétienne ». La réalité est que dans de nombreuses paroisses, faute de formation ou de moyens, l’accompagnement reste sommaire. De plus, beaucoup ne suivent pas, ou du moins partiellement, le parcours et la dynamique que propose le « Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes » (RICA). Voici les écueils à éviter dans l’accompagnement des catéchumènes.

Le manque de formation



La plupart des paroisses ne possèdent pas d’équipe catéchuménale à même de relever ce grand défi du XXIe siècle : l’accueil, l’accompagnement, la formation, l’initiation et l’intégration des adultes demandant le baptême, qui ne cessent d’augmenter. L’Église devient peu à peu une Église catéchuménale. L’enjeu, c’est l’avenir de l’Église.

Faiblesse de la dimension pastorale



La dimension pastorale est pauvre lorsqu’elle néglige ou a des carences dans l’accompagnement individuel, laissant la personne face à elle-même, avec les nombreux combats spirituels qui l’attendent. La pauvreté peut venir aussi d’un manque de points de repère objectifs, pour vérifier la maturation de la foi. L’accompagnement restant purement subjectif voire arbitraire.

Dimension catéchétique non intégrale



La dimension catéchétique est pauvre lorsqu’elle demeure théorique, et néglige l’annonce kérygmatique, c’est-à-dire une catéchèse qui contient une formation intégrale de la personne et qui conduit à la transformation spirituelle de la pensée (Ep 4, 23). La préoccupation de l’annonce de la Bonne Nouvelle doit occuper une place centrale dans le catéchuménat.

Une atmosphère qui manque parfois de joie



Un autre écueil est de ne pas susciter ce que saint Augustin appelait « une atmosphère de joie ». Si l’atmosphère n’est pas propice, l’accompagnant peut ne pas réussir à saisir la psychologie du ou des catéchumènes et risque d’être en décalage.

Un groupe isolé



Le catéchuménat doit impliquer toute la communauté paroissiale et être intégré au cœur de cette dernière, au risque, sinon, de ne pas intégrer les catéchumènes à la communauté les rendant fragiles dans leur foi. Cela risque aussi d’entacher la transmission du sens “ecclésial” nécessaire après le baptême pour que le catéchumène perdure dans la foi.