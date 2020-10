Quels sont les trois sacrements de l’initiation chrétienne ?

Afin de pouvoir participer pleinement à la vie de l’Église, enfants comme adultes doivent recevoir les trois sacrements de l’initiation : le baptême l’eucharistie et la confirmation . « Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les hommes, délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités par lui, reçoivent l’Esprit d’adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur », précise ainsi l’Église catholique.

Ces sacrements constituent le fondement de la vie spirituelle et sont nécessaires pour pouvoir recevoir les autres sacrements.Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Église catholique (n°1212) :

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l’eucharistie, sont posés les fondements de toute vie chrétienne. « La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la grâce du Christ, comporte une certaine analogie avec l’origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l’eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s’avancent vers la perfection de la charité.

De nos jours, dans le rite romain, les enfants reçoivent ces sacrements sur une période de plusieurs années, alors que les adultes convertis reçoivent les trois en même temps, selon l’ancienne tradition consistant à faire entrer les catéchumènes dans l’Église catholique lors de la vigile pascale en leur administrant baptême, confirmation et eucharistie. Dans les rites orientaux, on procède encore ainsi pour les enfants comme pour les adultes.

On peut en fait considérer que ces sacrements forment un ensemble fondateur, celui de l’initiation chrétienne, qui est ensuite décliné dans les autres sacrements. Recevoir ces trois sacrements permet d’entrer de plain-pied dans l’Église catholique et d’en devenir un membre à part entière, pour toute sa vie.