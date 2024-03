Un très jeune évêque nommé pour le diocèse de Nevers

Le pape François a nommé Mgr Grégoire Drouot évêque de Nevers, samedi 16 mars 2024. Âgé de 48 ans, il devient le plus jeune évêque de France. La messe d'accueil est prévue le dimanche 2 juin, en l'église Saint-Etienne de Nevers.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Le pape François a nommé samedi 16 mars 2024 Mgr Grégoire Drouot évêque de Nevers. Né le 6 mars 1976, Mgr Drouot est âgé de 48 ans, ce qui fait donc de lui le plus jeune évêque de France ! Jusqu’ici, le « benjamin » des évêques français était Mgr Loïc Lagadec, évêque auxiliaire de Lyon né en 1974.

Né à Vénissieux, dans le Rhône, Mgr Drouot a passé son enfance et son adolescence dans la région lyonnaise, où il a également commencé ses études d’histoire avant de poursuivre une licence de géographie à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Mais l’appel à devenir prêtre résonne en lui dès le plus jeune âge, entouré par une famille catholique fervente. « L’exemple de mes grands parents et de mes parents m’a profondément édifié et préparé à reconnaître la voix du Seigneur au jour de son appel. Sans doute cet appel a-t-il retenti vers l’âge de 11 ou 12 ans, sans que j’y prête attention », confiait-il ainsi à la paroisse de Paray-le-Monial en 2011.

Missions d’enseignement et d’éducation

Il entre au séminaire de Paray-le-Monial en 2000 où il reste trois ans, avant de suivre ses études de théologie à l’Institut d’Etudes Théologiques de Bruxelles. C’est à Autun qu’il est ordonné prêtre, le 1er juillet 2007. Il choisit un verset des Evangiles comme maître-mot : « Faites tout ce qu’il vous dira », issu de l’évangile des Noces de Cana (Jean, 2:5).

Conférence des évêques de France

Après avoir achevé sa licence canonique en théologie, Mgr Drouot est nommé vicaire en 2009 à la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Chalon-sur-Saône, où il est au service des établissements catholiques du Groupe Scolaire Saint Charles Borromée pendant quatre ans. Il s’efforce alors de « faire connaître et aimer Jésus » aux jeunes de sa paroisse et des écoles catholiques dans lesquelles il est amené à exercer son ministère. Quatre ans plus tard, en 2013, Mgr Grégoire Drouot est nommé vicaire à la paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or. Il y poursuit sa mission auprès des jeunes en devenant délégué de l’Evêque pour les mouvements Scouts et pour les JMJ. Vicaire général du diocèse d’Autun depuis 2018, il est aussi administrateur de la paroisse Notre-Dame-de-Bresse-Finage (Pierre-de-Bresse).